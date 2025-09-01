Η Κηφισιά την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ως γηπεδούχος, όμως ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το ζήτημα της έδρας.

Η Κηφισιά λόγω σχετικού αιτήματος που είχε κάνει πριν την κλήρωση της Stoiximan Super League έπαιξε τα δυο πρώτα της παιχνίδια εκτός έδρας, λόγω του ζητήματος που έχει με την έδρα της και στην 3η αγωνιστική καλείται να υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, όμως ακόμα δεν υπάρχει κατάληξη στο γηπεδικό.

Στο Gazzetta είχατε διαβάσει πως το κλαμπ των Βορείων Προαστίων είχε καταλήξει στη λύση του ΟΑΚΑ, έχοντας μάλιστα συμφωνία με την πλευρά του Ολυμπιακού Σταδίου, όμως η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς απαιτείται η συγκατάθεση του Τριφυλλιού, το οποίο έχει παραχωρητήριο για το γήπεδο έως το 2027 και συνεπώς έχει τον πρώτο λόγο.

H κλήρωση τα έφερε έτσι ώστε η Κηφισιά να υποδέχεται στο πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι τον Παναθηναϊκό, όμως τη δεδομένη χρονική στιγμή η ομάδα των Βορείων Προαστίων δεν έχει καταλήξει στην έδρα της για τη σεζόν της επιστροφής της στη Stoiximan Super League.

Αυτό σημαίνει πως η έδρα της αναμέτρησης είναι στον «αέρα» και πρέπει να λυθεί εντός της εβδομάδας, ώστε να οριστεί μαζί με τα υπόλοιπα της 3ης αγωνιστικής.

Εφόσον δεν αλλάξει κάτι και βρεθεί η χρυσή τομή για το Ολυμπιακό Στάδιο στο «τραπέζι» υπάρχει το ενδεχόμενο αντιστροφής έδρας, με το παιχνίδι να γίνεται στη Λεωφόρο και τον Παναθηναϊκό να είναι γηπεδούχος. Εφόσον ούτε αυτή η λύση προχωρήσει τότε το ματς θα οριστεί από τη Λίγκα σε ουδέτερο γήπεδο.

Φυσικά στο δεύτερο ενδεχόμενο θα πρέπει να είναι γήπεδο που θα πληροί τις προϋποθέσεις της Stoiximan Super League, όπως το goal line technology και συνεπώς μιλάμε για μια από τις υπόλοιπες 13 έδρες του πρωταθλήματος, συν το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Το μόνο γήπεδο της Αθήνας που δεν θα έχει αγώνα την 3η αγωνιστική είναι η «OPAP Arena», καθώς η ΑΕΚ παίζει στη Λιβαδειά, ενώ «διαθέσιμα» στην επαρχία είναι τα γήπεδα της Λάρισας, του Βόλου και των Σερρών.

