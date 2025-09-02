Σύμφωνα με δημοσίευματα από την Ιταλία, ο Άρης θα κλείσει μέσα στην ημέρα τον Εμάνουελ Βινιάτο.

Ιταλικά ρεπορτάζ εμφανίζουν τον Άρη έτοιμο να ολοκληρώσει ακόμα μια μεταγραφή. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα οι Θεσσαλονικείς είναι κοντά στην απόκτηση του 25χρονου εξτρέμ Εμάνουελ Βινιάτο.

Ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο έγραψε πως το deal με την Πίζα αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, ενώ ο Νικολό Σιρά κάνει λόγο για «τελειωμένη» υπόθεση, τόνιζοντας πως πρόκειται για κανονική μεταγραφή.

.@PisaSC, nella giornata di oggi è prevista la chiusura per Emanuel Vignato all'Aris Salonicco — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 2, 2025

Πρόκειται για Ιταλό δεξιοπόδαρο winger, με ρίζες από τη Βραζιλία, ύψους 1.75μ., ο οποίος παίζει κυρίως στο δεξί «φτερό» της επίθεσης. Σε όλη του την καριέρα έχει αγωνιστεί στην πατρίδα του, έχοντας 89 εμφανίσεις στη Serie A και 55 στη Serie B.

Προέρχεται από τις υποδομές της Κίεβο Βερόνα, από την οποία πωλήθηκε στην Μπολόνια, το 2020, αντί 1,1 εκατομμυρίου ευρώ. Έκτοτε έχει αγωνιστεί σε Έμπολι, Μπολόνια, Πίζα (τον αγόρασε το 2023 αντί 400.000 ευρώ) και Σαλερνιτάνα.

Την περασμένη σεζόν πανηγύρισε την άνοδο με την Πίζα, με την οποία έκανε 13 εμφανίσιες και έδωσε μια ασίστ. Το συμβόλαιο του με το κλαμπ της Serie A εκπνέει το 2026.