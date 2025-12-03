Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos και τις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη (3/12) με οκτώ αναμετρήσεις. Στις 12:00, η Ελλάς Σύρου θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό σε ένα ιστορικό ματς για την ομάδα των Κυκλάδων το οποίο θα μεταδόθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1.

Στη συνέχεια, οι Galacticos έρχονται στς 14:00 για όλες τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ πριν τα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας στο θεσμό, αλλά και το ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ.

Στις 15:00 ακολουθεί το Μαρκό - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 2) και στις 16:00, ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος που θα προβληθεί στο Cosmote Sport 3. Στις 17:30, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην «OPAP Arena» (Cosmote Sport 1) και στις 19:30 σειρά έχει το Παναθηναϊκός - Κηφισιά, που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2. Η δράση στο Κύπελλο Ελλάδος θα ολοκληρωθεί με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ στο «Κλ.Βικελίδης» στις 21:30, που θα δείτε live στο Cosmote Sport 1.

Στην Αγγλία, συνεχίζεται η 14η αγωνιστική της Premier League με την Άρσεναλ να κοντράρεται με την Μπρέντφορντ (21:30, Nova Sports 2), την Μπράιτον με την Άστον Βίλα (21:30, Nova Sports 5), τη Γουλβς με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (21:30, Nova Sports start), τη Λιντς με την Τσέλσι (22:15, Nova Sports 4) και τη Λίβερπουλ με τη Σάντερλαντ (22:15, Nova Sports Premier League).

