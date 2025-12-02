Ατρόμητος: Χωρίς πέντε στη Λάρισα
O Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΛ Novibet στον κάμπο. O Nτούσαν Κέρκεζ δεν μπορεί να υπολογίζει στους γνωστούς τραυματίες Μουτουσαμί, Tζοβάρα και Τσιλούλη, ενώ εκτός έμειναν και οι Κίνι - Πάλιουρας.
Οι Περιστεριώτες βρίσκονται στην 9η θέση της βαθμολογίας με 4 βαθμούς, ενώ οι Λαρισαίοι είναι 17οι, έχοντας 1 πόντο.
Η αποστολή του Ατρομήτου
Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Μανσούρ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Κοπανίδης, Τσιγγάρας, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Χότζα, Γιουμπιτάνα, Μπάτος, Οζέγκοβοτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Αϊτόρ, Μπάκου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.