Ατρόμητος: Χωρίς πέντε στη Λάρισα

Βασίλης Μπαλατσός
Ο Κίνι του Ατρόμητου

Η αποστολή του Ατρομήτου για το ματς με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (3/12, 16:00).

O Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΛ Novibet στον κάμπο. O Nτούσαν Κέρκεζ δεν μπορεί να υπολογίζει στους γνωστούς τραυματίες Μουτουσαμί, Tζοβάρα και Τσιλούλη, ενώ εκτός έμειναν και οι Κίνι - Πάλιουρας.

Οι Περιστεριώτες βρίσκονται στην 9η θέση της βαθμολογίας με 4 βαθμούς, ενώ οι Λαρισαίοι είναι 17οι, έχοντας 1 πόντο.

Η αποστολή του Ατρομήτου

Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Μανσούρ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Κοπανίδης, Τσιγγάρας, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Χότζα, Γιουμπιτάνα, Μπάτος, Οζέγκοβοτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Αϊτόρ, Μπάκου

1
     

