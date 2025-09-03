Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Σόλα Σορετίρε στην Τσβόλε, με τη μορφή δανεισμού.

Μετά από ένα χρόνο ο Σόλα Σορετίρε αποχωρεί από την Τούμπα και μετακομίζει στην Ολλανδία. Όπως ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ o 21χρονος μεσοεπιθετικός θα αγωνιστεί την ερχόμενη σεζόν στην Τσβόλε, της Eredivisie, ως δανεικός μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Άγγλος ήταν αρκετά πίσω στις επιλογές του Ράζβαν Λουτσέσκου και συνεπώς παραχωρήθηκε σε ομάδα που θα βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Χαρακτηριστικό πως μέχρι στιγμής είχε αγωνιστεί ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά του πρώτου αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ, ενώ ήταν εκτός αποστολής τόσο στα ματς με τη Ριέκα, όσο και στις δυο πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League.

Την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 27 εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ και σκόραρε τέσσερα γκολ. Το συμβόλαιο του με τους Θεσσαλονικείς έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον δανεισμό του Σόλα Σορετίρε στην ολλανδική Τσβόλε, μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26.

Καλή επιτυχία στην Ολλανδία, Σόλα!».