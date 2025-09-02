Ο νέος φορ του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, με ανάρτηση του στα Social Media είπε το δικό του «αντίο» στην Ίντερ.

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Μεχντί Ταρέμι, καθώς αποκτήθηκε με μεταγραφή από την Ίντερ και υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Ο διεθνής Ιρανός φορ με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε τους Μιλανέζους, με τους οποίους αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν.

Με τους Νερατζούρι ο 33χρονο επιθετικός μέτρησε 43 εμφανίσεις, με 3 γκολ και 9 ασίστ.

Η ανάρτηση του Ταρέμι

«Είναι δύσκολο να αποχαιρετήσω μια φανέλα και έναν λαό που έμαθα να αγαπώ πραγματικά. Ευχαριστώ την Ίντερ, τους συμπαίκτες μου, το προσωπικό και κυρίως εσάς τους οπαδούς για την τεράστια αγάπη που μου δείξατε.

Θα κουβαλάω πάντα μαζί μου το Σαν Σίρο, τα συναισθήματα και το πάθος σας. Η Ίντερ θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου και με ευγνωμοσύνη σας χαιρετώ όλους, ευχόμενος να κερδίσετε ακόμα πολλά.

Με αγάπη, Μεχντί Ταρέμι».