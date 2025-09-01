Ταρέμι: «Ζεστός» ο Ιρανός, σκόραρε με το Ιράν μία μέρα μετά την ανακοίνωσή του από τον Ολυμπιακό (Vid)
«Ζεσταίνεται» για τον Ολυμπιακό ο Μέχντι Ταρέμι. Ο Ιρανός σέντερ φορ είναι η νέα προσθήκη στην επιθετική γραμμή των «ερυθρόλευκων». Μια μέρα αφού ανακοινώθηκε από τον πειραϊκό σύλλογο, έδωσε το «παρών» στο παιχνίδι της εθνικής του ομάδας για το CAFA Nations Cup στο Τατζικιστάν.
Πέρασε αλλαγή στο 73ο λεπτό και μάλιστα βρήκε και δίχτυα διαμορφώνοντας στο 90+6' το τελικό 3-0 με άψογο πλασέ, επιδεικνύοντας την... κυνικότητά του μπροστά στο τέρμα.
Jahanbakhsh with a great assist for Taremi.— Regista🇮🇷 (@PersianRegista) September 1, 2025
We have seen Ghalenoei apply direct build up plays numerous times and it is highly effective.
Keeper to target man -> Lay off -> Overload the final third -> One pass creates goal scoring opportunity.
It took 3 passes to score this. pic.twitter.com/yTw4qVulNb
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.