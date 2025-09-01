Ο Μέχντι Ταρέμι παρουσιάστηκε από τον Ολυμπιακό και μια μέρα μετά σκόραρε στη νίκη του Ιράν επί της Ινδίας.

«Ζεσταίνεται» για τον Ολυμπιακό ο Μέχντι Ταρέμι. Ο Ιρανός σέντερ φορ είναι η νέα προσθήκη στην επιθετική γραμμή των «ερυθρόλευκων». Μια μέρα αφού ανακοινώθηκε από τον πειραϊκό σύλλογο, έδωσε το «παρών» στο παιχνίδι της εθνικής του ομάδας για το CAFA Nations Cup στο Τατζικιστάν.

Πέρασε αλλαγή στο 73ο λεπτό και μάλιστα βρήκε και δίχτυα διαμορφώνοντας στο 90+6' το τελικό 3-0 με άψογο πλασέ, επιδεικνύοντας την... κυνικότητά του μπροστά στο τέρμα.