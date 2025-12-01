Η Ελλάς Σύρου θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την league Phase του Κυπέλλου σε ένα ματς που θα παρακολουθήσει από κοντά και ο Γιώργος Πρίντεζης.

Μεγάλο παιχνίδι για την Ελλάς Σύρου και συνολικά όλο το ποδόσφαιρο του νησιού, με τους «κυανόλευκους» να υποδέχονται τον Ολυμπιακό (13:00, Cosmote Sports 1) για την League Phase του Κυπέλλου. Στις εξέδρες του γηπεδούχου, προκειμένου να δει τις δύο αγαπημένες του ομάδες θα είναι και ο Συριανός, Γιώργος Πρίντεζης, ο οποίος μάλιστα θα τιμηθεί και από τους νεοφώτιστους στην Super League 2 για την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Ελλάς Σύρου έχει ως εξής: «Ο Γιώργος Πρίντεζης στη Σύρο για το παιχνίδι της ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ με τον Ολυμπιακό

Στη Σύρο θα βρεθεί ο Συριανός Γιώργος Πρίντεζης, Έλληνας πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, ως επίσημος προσκεκλημένος του προέδρου της ΠΑΕ ΕΛΛΑΣ Σύρου, Γιώργου Λεονταρίτη, για το μεγάλο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Πρίντεζης, που έχει συνδέσει το όνομά του τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τη Σύρο, αποδέχθηκε την πρόσκληση και θα δώσει το παρών σε ένα αγώνα γιορτή που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον όλου του νησιού.

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης, η ΕΛΛΑΣ Σύρου θα τιμήσει τον Γιώργο Πρίντεζη για την τεράστια προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ και για τη διαχρονική σχέση αγάπης με τον τόπο καταγωγής του. Η βράβευση αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές.

Σε Ευχαριστούμε Γιώργο!».