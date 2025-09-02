Ο Αλεσάντρο Βολιάκο με τη φανέλα Νο.4 στην πλάτη, μπαίνει στα πλάνα του Ράζβαν Λουτσέσκου, έτοιμος να προσθέσει χαρακτήρα και σταθερότητα στην άμυνα του ΠΑΟΚ.

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ο 26χρονος Ιταλός στόπερ πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ, υπέγραψε το συμβόλαιο δανεισμού του με οψιόν αγοράς από την Τζένοα και παρουσιάστηκε με έναν ξεχωριστό τρόπο από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ: σε ένα βίντεο γεμάτο ιταλικό άρωμα, με σπαγγέτι στην κατσαρόλα και εσπρέσο στο φλιτζάνι.

Για τον Βολιάκο, η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ σηματοδοτεί την πρώτη του εμπειρία εκτός Ιταλίας. «Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και θα γνωρίσω μια νέα κοινωνία, μια νέα κουλτούρα, και ανυπομονώ να ξεκινήσω», τόνισε ο ίδιος στη συνέντευξή του στο επίσημο κανάλι του συλλόγου.

Γιατί επέλεξε τον ΠΑΟΚ; Ο ίδιος δίνει την απάντηση: «Επειδή είναι ένας σύλλογος με μακρά ιστορία, αλλά και με βλέμμα στο μέλλον. Έχει επιθυμία να αναπτυχθεί και, πάνω απ’ όλα, είδα ότι έχει απίστευτους φιλάθλους που ζουν για το ποδόσφαιρο, όπως ζω κι εγώ. Έτσι, μου ήταν εύκολο να επιλέξω τον ΠΑΟΚ».

Στο κομμάτι των στόχων, ο νέος κεντρικός αμυντικός των «ασπρόμαυρων» έδειξε ξεκάθαρη φιλοδοξία: «Θέλω να βοηθήσω την ομάδα. Θέλω να κάνω υπερήφανους τους οπαδούς, να παίξω στην Ευρώπη και να ανεβάσω τον σύλλογο σε όλο και υψηλότερο επίπεδο. Θα είναι μια ξεχωριστή χρονιά, θα κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε ευτυχισμένους και ανυπομονώ να ξεκινήσω».