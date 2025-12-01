Ουδέποτε υπήρξε σκέψη αιτήματος αναβολής του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Άρη από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Κατηγορηματική διάψευση από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Τα πολλά και διαδοχικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη δημιούργησαν πολύ εύκολα και αβασάνιστα την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε κατάθεση αιτήματος αναβολής του αγώνα της Κυριακής (7/12) με τον Άρη για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει, ούτε υπήρχε ως σκέψη από την πλευρά των «ασπρόμαυρων», εξάλλου η προθεσμία για αναβολή της συγκεκριμένης αγωνιστικής έληξε στις 27/11.

Ο Δικέφαλος ξεκίνησε την προετοιμασία του για το διπλό τεστ κόντρα στον Άρη, σε κύπελλο και πρωτάθλημα, με δεδομένα τα προβλήματα των Γιάννη Κωνσταντέλια και Δημήτρη Πέλκα.