Η μίνι προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Άρη ξεκίνησε με δεδομένα τα προβλήματα των Κωνσταντέλια και Πέλκα, που δεν θα είναι διαθέσιμοι.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ακολούθησε και στην προπόνηση της Δευτέρας (1/12) μέρος του κανονικού προγράμματος με την ομάδα και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά στο γήπεδο, με την συμμετοχή του στο ματς με τον Άρη για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας να είναι εξαιρετικά αμφίβολη με πολύ ελάχιστες πιθανότητες ο 22χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ να προλάβει να είναι έτοιμος για την αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η απουσία του «Ντέλια» δεν είναι η μοναδική για τον «Δικέφαλο», καθώς θα απουσιάσει σίγουρα ο τραυματίας Δημήτρης Πέλκας (υποβλήθηκε σε θεραπεία) και ο τιμωρημένος Σουαλιό Μεϊτέ.

Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί κόντρα στον Λεβαδειακό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στην πισίνα και το γυμναστήριο της Νέας Μεσημβρίας ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου και των συνεργατών του.

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Η μάχη με τον Λεβαδειακό βρήκε τον ΠΑΟΚ θριαμβευτή σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, που κρίθηκε στο φινάλε, με τον Δικέφαλο να στέκεται όρθιος κόντρα σε κάθε δυσκολία που συνάντησε. Πλέον η προσοχή όλων στρέφεται στη μάχη με τον Άρη στο “Κλεάνθης Βικελίδης” για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα στη Λιβαδειά έκαναν αποθεραπεία κι αποκατάσταση στην πισίνα και το γυμναστήριο. Οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο για προπόνηση που περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και οικογενειακό δίτερμα.

