Ο Σίριλ Ντέσερς, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, έδωσε την πρώτη του συνέντευξη και στέλνει ένα μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Ο Σίριλ Ντέσερς, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» και σε αυτή αναφέρει μεταξύ άλλων πότε ήταν η πρώτη κρούση των «πράσινων» προς την πρώην -πλέον- ομάδα του, τη Ρέιντζερς, αποκάλυψε τι σημαίνει ο Παναθηναϊκος για τον ίδιο, ενώ δεν παρέλειψε να στείλει το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Πότε πληροφορήθηκες για πρώτη φορά το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού;

«Η πρώτη φορά που μίλησε ο μάνατζερ μου με τον Παναθηναϊκό ήταν τον Δεκέμβριο. Αλλά τότε, προφανώς, ήταν πολύ πρόωρο. Έπειτα έγινε η πώληση του αρχηγού του Παναθηναϊκού και έγινε επαφή με την ομάδα».

Αυτό το καλοκαίρι είχες προτάσεις από πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά τελικά επέλεξες τον Παναθηναϊκό. Τι σε έκανε να προτιμήσεις το «τριφύλλι»;

«Προφανώς όλοι γνωρίζουν πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Είδα με τα μάτια μου, όταν έπαιξα με τη Ρέιντζερς εδώ, την ατμόσφαιρα του γηπέδου, το πάθος των φιλάθλων, την ποιότητα της ομάδας. Θεωρώ ότι έπαιξαν δύο καλά παιχνίδια κόντρα στη Ρέιντζερς. Μίλησα επίσης με τον Ίνγκι Ίνγκασον, τον οποίο γνωρίζω αρκετά χρόνια και είχε μονο θετικά πράγματα να μου πει για τον σύλλογο. Αυτά με βοήθησαν και επηρέασαν την απόφασή μου».

Μιλώντας γι’ αυτές τις δύο αναμετρήσεις με τη Ρέιντζερς, τι εικόνα αποκόμισες για τη νέα ομάδα σου;

«Είδα μια δυνατή ομάδα που της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο, που μάχεται για την μπάλα, που θέλει να επιτίθεται. Αυτή η φιλοσοφία ταιριάζει πολύ καλά με τη δική μου».

Γενικότερα τι γνωρίζεις για τον Παναθηναϊκό ως σύλλογο;

«Μεγαλώνοντας ως παιδί, παίζοντας Playstation κι όταν βλέπεις τον Παναθηναϊκό στην τηλεόραση, μαθαίνεις την ομάδα. Είχαν κάποιους εμβληματικούς επιθετικούς και θέλω να κινηθώ στην ίδια γραμμή, να σκοράρω γι’ αυτό το σύλλογο. Είναι ένα μεγάλο όνειρο».

Παρακολούθησες παιχνίδια του Παναθηναϊκού;

«Ναι, είδα τα παιχνίδια του αυτό το καλοκαίρι, με τη Σαχτάρ και τη Σαμσουνσπόρ. Πέρυσι είδα κάποιους αγώνες των πλέι οφ. Είναι καλό ότι η ομάδα είναι σε θετική τροχιά και είναι όμορφο που συμμετέχω σε αυτό».

Αγωνίστηκες δύο σεζόν με τη Ρέιντζερς, ένα σύλλογο με αρκετή πίεση για επιτυχίες. Τώρα ήρθες στον Παναθηναϊκό, επίσης ένα μεγάλο σύλλογο με αυξημένες απαιτήσεις. Σε θρέφει η πίεση;

«Ναι. Υπάρχουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Ρέιντζερς. Δύο μεγάλοι, όμορφοι σύλλογοι, που περίμεναν αρκετά για τίτλους. Οπότε ο στόχος είναι ξεκάθαρος κι αυτό φέρνει πίεση. Αυτό είναι όμορφο. Αν δεν ήμουν έτοιμος για την πίεση, δεν θα έκανα αυτή την επιλογή. Άρα είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Πρέπει να συναγωνιστούμε, να δώσουμε μάχη και ευελπιστώ να κάνουμε κάτι όμορφο εδώ».

Στη Ρέιντζερς σκόραρες 50 φορές σε δύο σεζόν. Θεωρείς ότι μπορείς και στον Παναθηναϊκό να φτάσεις τέτοιες επιδόσεις;

«50 γκολ σε δύο σεζόν είναι μία πολύ καλή επίδοση για επιθετικό. Ελπίζω να πράξω το ίδιο κι εδώ αλλά για εμένα αυτό δεν είναι το πρωτεύον. Ασφαλώς δουλειά μου είναι να σκοράρω, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε τους αγώνες και τους τίτλους. Προτιμώ να κερδίζω τίτλους, παρά να σκοράρω. Μακάρι να συμβούν και τα δύο, αλλά το πιο σημαντικό είναι οι νίκες«.

Μετά το Βέλγιο ταξίδεψες σε Ολλανδία, Ιταλία, Σκωτία και τώρα Ελλάδα. Πώς θα ήθελες να σε θυμούνται οι φίλαθλοι όταν σταματήσεις;

«Προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από την καριέρα που είχα ως τώρα. Έχω αναδειχθεί τρεις φορές πρώτος σκόρερ, στην Eredivisie, στη Σκωτία και το Conference League. Κέρδισα δύο Κύπελλα, σε Σκωτία και Βέλγιο. Για εμένα το πιο σπουδαίο είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, αυτό λείπει από την καριέρα μου κι επίσης είναι ένας από τους λόγους που ήρθα στον Παναθηναϊκό. Θα γεμίσει το τελευταίο κενό στην τροπαιοθήκη μου κι αν αυτό συμβεί με ένα μεγάλο σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός, θα είναι ονειρικό».

Ίσως κάτι ακόμα που σου λείπει είναι να συμμετάσχεις σε μεγάλη διοργάνωση με την εθνική Νιγηρίας; Θεωρείς ότι μπορεί να σε βοηθήσει ο Παναθηναϊκός να καθιερωθείς στην εθνική;

«Εάν αποδίδω με το σύλλογο κάθε σαββατοκύριακο και στους ευρωπαϊκούς αγώνες, θα είμαι κοντά στην κλήση στην εθνική Νιγηρίας και θα είναι ένα όνειρο για εμένα να παίξω στο Κόπα Άφρικα ή και σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι το απόλυτο όνειρο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν παίζεις καλά στο σύλλογό σου και είσαι επαγγελματίας».

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού περιμένει πολλά από εσένα. Τι μήνυμα θα τους έστελνες;

«Μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δίνω πάντα το 100%, θα είμαι άψογος επαγγελματίας. Μπορούν να με εμπιστευτούν ότι θα προσέχω το σώμα μου, θα τρώω καλά, θα ξεκουράζομαι και θα κοιμάμαι καλά, θα είμαι 100% έτοιμος για τους αγώνες, θα κάνω σωστή αποθεραπεία, θα προσπαθήσω να βοηθήσω εντός κι εκτός γηπέδου τους συμπαίκτες μου. Και βέβαια να είμαι ο σωστός πρέσβης για το σύλλογο με τις αξίες που πρεσβεύει ο σύλλογος».