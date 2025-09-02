Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, ο Ολυμπιακός είναι μεταξύ των ομάδων που κατέθεσαν πρόταση για τον δεξιό εξτρέμ της Αλ Καντισίγια.

Το μεταγραφικό παράθυρο για τις ελληνικές ομάδες παραμένει ανοιχτό, και ο Ολυμπιακός φέρεται πως κινείται για ενίσχυση στα εξτρέμ, ακόμη και μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του Ντανιέλ Ποντένσε.

Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο, οι «ερυθρόλευκοι» είναι μεταξύ των συλλόγων που κατέθεσαν πρόταση για τον 21 ετών δεξιό winger, Ίκερ Αλμένα, που αγωνίζεται στην Αλ Καντισίγια. Πέραν των πρωταθλητών Ελλάδος, ενδιαφέρον έχουν δείξει και οι Γιούνγκ Μποις και Στούρμ Γκρατς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ιταλός.

Ποιος είναι ο Ίκερ Αλμένα

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής που ανήκει στην ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής της Χιρόνα, με την πρώτη ομάδα της οποίας αγωνίστηκε 3 φορές, δυο σε επίπεδο La Liga και σε ένα παιχνίδι του Κόπα Ντελ Ρέι, καταγράφοντας δυο ασίστ.

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα το περασμένο καλοκαίρι, η Αλ Καντισίγια τον απέκτησε από το ισπανικό κλαμπ έναντι 5 εκατ. ευρώ, με τον ίδιο να έχει καταγράψει 17 συμμετοχές (1 ασίστ) στη Saudi Pro League και ακόμη 5 στο Kings Cup την περασμένη σεζόν. Το ενδιαφέρον με την περίπτωσή του είναι ότι παρά το γεγονός πως χαρακτηρίζεται εξτρέμ, έχει χρησιμοποιηθεί πολλάκις ως αριστερός μπακ (!) αλλά και αριστερός χαφ.