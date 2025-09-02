Οι πρώτες δηλώσεις του Γκρούγιτς στην ΑΕΚ: «Να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και να πάρω τίτλους»

Ο Μάρκο Γκρούγιτς μίλησε στην κάμερα του ΑΕΚ TV σχετικά με το νέο του ξεκίνημα και τους προσωπικούς στόχους που έχει θέσει.

Το νεό μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ βρέθηκε στην «OPAP Arena» και πάτησε για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου.

Ο Μάρκο Γκρούγιτς στις πρώτες δηλώσεις που παραχώρησε δήλωσε αποφασισμένος να τα δώσει όλα για την Ένωση, εκπληρώνοντας και τον προσωπικό του στόχο που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα πρώτα του λόγια μετά την επισημοποίηση της απόκτησής του:

«Νιώθω πολύ χαρούμενος και προνομιούχος να βρίσκομαι σε αυτό το γήπεδο, να έχω την ευκαιρία να είμαι κομμάτι της οικογένειας της ΑΕΚ. Είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική να είμαι μέρος του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια. Ανυπομονώ να συναντήσω τους συμπαίκτες και τον προπονητή όταν επιστρέψουμε στις προπονήσεις και φυσικά ανυπομονώ να συναντήσω και τους οπαδούς μας σε αυτό το εκπληκτικό στάδιο.

Κάθε παίκτης έχει προσωπικούς στόχους και στόχους με την ομάδα. Το ίδιο κι εγώ, θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, να βοηθήσω την ομάδα, αυτός είναι ασφαλώς ο πρώτος στόχος. Οπωσδήποτε να βελτιώσω το παιχνίδι μου σε όλους τους τομείς. Και αυτό που είναι το πιο σημαντικό, να κατακτήσουμε τίτλους».

-Ξέρεις ότι έχεις την ίδια μέρα γενέθλια με την ομάδα; «Ναι; Στις 13 Απριλίου; Δεν το ήξερα! Καταπληκτικό! Είναι μια σύμπτωση που δεν ήξερα και με κάνει ακόμη πιο χαρούμενο τώρα».