Η υποδοχή του Ντάνιελ Ποντένσε στο «Ελ. Βενιζέλος» αλλά και η απόκτηση του Γκρούγιτς από την ΑΕΚ ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Home, sweet home!» αποθεωτική υποδοχή για τον Ποντένσε.

Livesport: «Ποντένσε, αλάνι, για πάντα στο λιμάνι!», «Γκρούγιτς με σφραγίδα Νίκολιτς» στην ΑΕΚ, «Να σκοράρω πολλά γκολ», δήλωσε ο Ντέσερς.

Φως των σπορ: «Ντελίριο για Ποντένσε» από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Παράνοια για τον μάγο!» στο Ελ. Βενιζέλος

Ώρα των σπορ: «Γκρούϊτς με υπογραφή Νίκολιτς» στην Ένωση.