Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (2/9) στο Gazzetta
Η υποδοχή του Ντάνιελ Ποντένσε στο «Ελ. Βενιζέλος» αλλά και η απόκτηση του Γκρούγιτς από την ΑΕΚ ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Home, sweet home!» αποθεωτική υποδοχή για τον Ποντένσε.
Livesport: «Ποντένσε, αλάνι, για πάντα στο λιμάνι!», «Γκρούγιτς με σφραγίδα Νίκολιτς» στην ΑΕΚ, «Να σκοράρω πολλά γκολ», δήλωσε ο Ντέσερς.
Φως των σπορ: «Ντελίριο για Ποντένσε» από τον κόσμο του Ολυμπιακού.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Παράνοια για τον μάγο!» στο Ελ. Βενιζέλος
Ώρα των σπορ: «Γκρούϊτς με υπογραφή Νίκολιτς» στην Ένωση.
