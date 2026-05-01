Η άκαρπη προσπάθεια του Ινφαντίνο να φωτογραφηθεί με τους εκπροσώπους της Παλαιστίνης και του Ισραήλ

Η κίνηση του Τζάνι Ινφαντίνο να φωτογραφηθεί με τους εκπροσώπους της Παλαιστίνης και του Ισραήλ στο συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ κατέληξε σε... φιάσκο.

Η προσπάθεια του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, να παίξει το ρόλο του... ειρηνοποιού μεταξύ των ισραηλινών και των παλαιστινιακών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών κατέληξε σε μια τεταμένη στιγμή στο ετήσιο συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ και σε μια έκκληση από τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, ο οποίος φώναξε «Υποφέρουμε!».

Αναλυτικότερα, αφού οι εκπρόσωποι και των δύο ομοσπονδιών μίλησαν σε εκατοντάδες συνέδρους στην ετήσια συνάντηση της FIFA, ο Ινφαντίνο ζήτησε και από τους δύο να επιστρέψουν στη σκηνή.

Ο αντιπρόεδρος της Ισραηλινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μπασίμ Σεΐχ Σουλιμάν, έχοντας μιλήσει μόνο για λίγα λεπτά, υπάκουσε στην εντολή του προέδρου. Αλλά ο Ρατζούμπ αντιστάθηκε και αντ' αυτού ξεκίνησε μια συζήτηση σε έντονο ύφος με τον Ινφαντίνο και τον Σουλιμάν να στέκεται αρκετά μέτρα μακριά.

Ο διάλογος μεταξύ των δύο δεν οδήγησε σε χειραψία μεταξύ των εκπροσώπων του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, ούτε σε κοινή φωτογραφία, αλλά σε μια έκκληση από τον πρόεδρο της FIFA προς τις δύο χώρες να συμμετάσχουν σε ένα τουρνουά κάτω των 15 ετών που θα διοργανώσει η Ομοσπονδία στο μέλλον.

«Επιτρέψτε μου να πω κάτι», είπε ο Ινφαντίνο. «Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους δύο εκπροσώπους από το Ισραήλ και από την Παλαιστίνη, που έχουν τα ίδια δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις, που είναι μέλη της FIFA. Θα συνεργαστούμε, ας συνεργαστούμε για να δώσουμε ελπίδα στα παιδιά, ας συνεργαστούμε για αυτό».

«Έχουμε ένα όμορφο τουρνουά κάτω των 15 ετών που έρχεται, όπου θα προσκαλέσουμε και τις 211 χώρες να συμμετάσχουν, όλα τα παιδιά του κόσμου, ας το κάνουμε γι' αυτό. Ας συνεργαστούμε, έχετε τη δέσμευσή μου, έχετε την υποστήριξη ολόκληρης της αίθουσας».

Στη συνέχεια, ο Ινφαντίνο έφυγε για άλλη μια φορά από το βήμα και φάνηκε να προσπαθεί να φέρει ξανά κοντά τους δύο άνδρες, κάτι που δεν έγινε ποτέ, με τον Ρατζούμπ να διαμαρτύρεται στον Ινφαντίνο.

Στο τέλος, ο πρόεδρος αγκάλιασε και τους δύο άνδρες ξεχωριστά και οι τρεις τους αποχώρησαν από τη σκηνή. Σε κάποιο σημείο, η ροή της FIFA για όσους παρακολουθούσαν εξ αποστάσεως φάνηκε να παγώνει. Παρά ταύτα, πηγές μέσα από την Ομοσπονδία ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρξε «καμία τεχνική διακοπή της ζωντανής μετάδοσης για οποιαδήποτε δραστηριότητα που συνέβαινε στη σκηνή» και πρόσθεσαν πως ολόκληρο το Συνέδριο έχει πλέον αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.

Όταν ο Ρατζούμπ επέστρεψε στη θέση του προς το πίσω μέρος της αίθουσας, έλαβε ένα μεγάλο χειροκρότημα από όσους βρίσκονταν εκεί κοντά.