Ο Γουίλ Κάριους, ανοίγει την ψυχή του, λέγοντας την ιστορία της ζωής του, για τις δυσκολίες που πέρασε και για το ότι δεν τα παράτησε ποτέ.

Ο παίκτης του Περιστέριου, Γουίλ Κάριους άνοιξε την ψυχή του και είπε την ιστορία της ζωής του στο «Beyon the Game» που δημοσίευσε η ομάδα των δυτικών προαστίων στο Instagram.

Συγκεκριμένα ανέφερε τις δυσκολίες που πέρασε, όταν δεν είχε καμία πρόταση από ομάδα, ενώ τόνισε το μήνυμα που έχει πάρει από την καριέρα του μέχρι στιγμής, πως πρέπει να δουλέψεις πολύ σκληρά για να φτάσεις εκεί που θέλεις.

Αναλυτικά:

«Το τέταρτο επεισόδιο της σειράς “Beyond the Game” powered by @heron.gr φέρνει στο προσκήνιο την πιο δύσκολη επιλογή της ζωής του Γουίλ Κάριους.

Ανάμεσα στην ασφάλεια ενός πτυχίου και στο ρίσκο ενός ονείρου, ο παίκτης του Περιστερίου πήρε τον δύσκολο δρόμο. Για περίπου τρεις μήνες, οι μέρες του ξεκινούσαν χαράματα ξεφορτώνοντας φορτηγά και τελείωναν αργά το βράδυ, μόνος σε ένα άδειο γήπεδο, κυνηγώντας κάτι που δεν είχε καμία εγγύηση.

Μια ιστορία επιμονής, πίστης και θυσιών.

Και το πιο σημαντικό; Δεν μετάνιωσε ποτέ για την επιλογή του».

