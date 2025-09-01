Ο ΠΑΟΚ φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον 18χρονο Λευκορώσο στόπερ Πάβελ Απετένοκ.

Με μεθοδικές και στοχευμένες κινήσεις ο ΠΑΟΚ κατάφερε να προλάβει τους «μνηστήρες» από την Ιταλία και βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την απόκτηση του ταλαντούχου Λευκορώσου στόπερ Πάβελ Απετένοκ.

Ο Δικέφαλος πρόλαβε, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι Ιταλοί το προηγούμενο διάστημα, τις Τορίνο, Τζένοα και Κάλιαρι και φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον νεαρό παίκτη. Ο Απετένοκ γεννήθηκε στις 21/3/07, έχει ύψος 1,93 και ανήκε στη Ντινάμο Μινσκ, με την οποία είχε συμβόλαιο έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2025

Η συμφωνία με τον Λευκορώσο αμυντικό, λοιπόν, βρίσκεται στο τελικό στάδιο, με τον ΠΑΟΚ να προχωρά σε μία ακόμη επένδυση με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Ο παίκτης προορίζεται φυσικά για τον ΠΑΟΚ Β' και ανάλογα την εξέλιξή του θα προωθηθεί στην πρώτη ομάδα. Όπως αναφέραμε, ο Απετένοκ προέρχεται από την Ακαδημία της Ντινάμο Μινσκ, με την οποία έχει ήδη καταγράψει 21 συμμετοχές σε ανδρικό επίπεδο, ενώ είναι και διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Λευκορωσίας.



