Παρά την ειλημμένη απόφαση διακοπής της διακοπής της συνεργασίας με τον Μαρίνο Ουζουνίδη, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική εξέλιξη και ο έμπειρος τεχνικός βρέθηκε σήμερα (1/9) στις αθλητές εγκαταστάσεις του Νέου Ρυσίου στην προπόνηση του Άρη!

Ο Άρης βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, προς αυτήν την κατεύθυνση ήδη κινείται ο Ρούμπεν Ρέγες έχοντας προχωρήσει σε επαφές με σκοπό την αντικατάσταση του Μαρίνου Ουζουνίδη αλλά ο έμπειρος τεχνικός ήταν κανονικά στο αθλητικό κέντρο του Άρη και στην προπόνηση της ομάδας. Από τη στιγμή που δεν έχει επικυρωθεί κανένα διαζύγιο και παραμένει προπονητής της ομάδας, πήγε στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας για την προπόνηση.