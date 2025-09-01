H αναμνηστική φωτογραφία του Φώτη Ιωαννίδη με τους μάνατζερ του Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς και Ανδρέα Νινιάδη, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Σπόρτινγκ.

Η μεγάλη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας πήρε επίσημη μορφή. Λιοντάρια και Τριφύλλι ανακοίνωσαν το deal τους, ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ και ο διεθνής φορ υπέγραψε στους Πορτογάλους μέχρι το 2030.

Ο 25χρονος επιθετικός λίγο μετά την οριστικοποίηση του deal έβγαλε φωτογραφίες με τους μάνατζερ του Πρέντραγκ - Άλεξ Τζόρτζεβιτς και Ανδρέα Νινιάδη.

Τη φωτογραφία ανέβασε ο γιος του άλλοτε αρχηγού του Ολυμπιακού, ο οποίος έστειλε το μήνυμα του για την ολοκλήρωση της σπουδαίας μεταγραφής του διεθνή φορ.

Η ανάρτηση του Άλεξ Τζόρτζεβιτς

«Ο Φώτης είναι Λιονταρι.

Με υπομονή, προκλήσεις, εμπιστοσύνη και σκληρή δουλειά, ο Φώτης Ιωαννίδης είναι πλέον παίκτης της Σπόρτινγκ, με την μεταγραφή του να έχει πλέον ολοκληρωθεί και επίσημα.

Αυτή η συμφωνία όχι μόνο σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη πώληση για τον Παναθηναϊκό στην ιστορία του με μεγάλη διαφορά, αλλά και ξεπερνά την προηγούμενη μεγαλύτερη συμφωνία της Σπόρτινγκ.

Και τώρα, σε ένα ιδανικό περιβάλλον, ήρθε η ώρα να δείξει στον υπόλοιπο κόσμο τι είναι ικανός να κάνει.

Καλή τύχη Φωτάρα».