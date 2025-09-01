Με την έλευση των Ποντένσε και Ταρέμι στον Ολυμπιακό οι Ερυθρόλευκοι φτιάχνουν όχι απλά μία φοβερά δυνατή γραμμή κρούσης αλλά την πληρέστερη δυνατή. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Από «βόμβα» σε «βόμβα» οδεύει ο Ολυμπιακός κάνοντας ένα ιδιαίτερα δυναμικό φίνις στα μεταγραφικά του. Πρώτα ήταν ο Μεχντί Ταρέμι - με τη σχετική διευκρίνιση πως είναι Ταρέμι και όχι Ταρεμί - που θα προσθέσει άλλη ποιότητα και εμπειρία στην επιθετική γραμμή των Πειραιωτών που έχουν ήδη στο ρόστερ τους τους Ελ Καμπί (ο Μαροκινός είναι το απόλυτο επιθετικό υπερόπλο) και Γιάρεμτσουκ. Και βέβαια τη Δευτέρα μπήκε το κερασάκι στην τούρτα με την επιστροφή (2η κανονικά αλλά 3η θητεία) του Superman, Ντάνιελ Ποντένσε!

Μία επιστροφή που προκάλεσε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών των Πειραιωτών. Δικό τους παιδί ο Ντάνιελ. Ναι περίμεναν πέρυσι να μείνει αλλά μπορούν να συμβούν και αυτά στο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι πως είναι ξανά εδώ και έτοιμος να προσφέρει εκ νέου!

Στους δε εξτρέμ ο Ολυμπιακός συνδυάζει και νιάτα αλλα και πεπειραμένους παίκτες. Θα έχει πλέον τον Ποντένσε, πήρε τον Στρεφέτσα, έχει τον Ζέλσον και τον νεαρό Πνευμονίδη και φυσικά υπάρχουν οι Καμπελά, Γιαζίτζι αλλά και ο Τσικίνιο που έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα σωρό θέσεις παρότι περισσότερο είναι οκταροδεκάρι. Βέβαια δεν ξεχνάμε και τον Ροντινέι. Επιλογή για τα εξτρέμ που χρησιμοποιείται και φέτος εκεί.

Με αυτά και με αυτά ο Ολυμπιακός στο επιθετικό του σκέλος αποκτά μεγάλη δυναμική για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και το κάνει αυτό έχοντας μάλιστα παίκτες που ξέρουν πολύ καλά το τι σημαίνει Ολυμπιακός, ποιες είναι οι απαιτήσεις. Αλλιώς είναι ο παίκτης που θέλει προσαρμογή και αλλιώς ο ποδοσφαιριστής του στιλ: ξέρω, μπαίνω και παίζω.

Φυσικά σε μία τόσο απαιτητική χρονιά που θα έχει και τη League Phase του Champions League χρειάζονται άπαντες. Από τον Ελ Καμπί και τον Τσικίνιο μέχρι τον Ντιόγκο Νασιμέντο και τον Καλογερόπουλο. Ο δε Μεντιλίμπαρ έχει αποδείξει πως πάντα θα παίζουν αυτοί που αποδίδουν καλύτερα και δεν έχει θέμα να αλλάζει στην 11άδα ότι χρειάζεται. Και αυτό τον ξέρουν καλά οι παίκτες και τους έχει στην... τσίτα.

Γιατί το γράφουμε αυτό; Σε ένα θεωρητικό πλαίσιο οι βασικοί εξτρέμ του Ολυμπιακού θα είναι οι Ποντένσε και Ζέλσον. Στην ουσία όμως δεν μπορεί να κανείς να ξεγράψει τους άλλους ακραίους επιθετικούς. Όπως και για τον Ταρέμι. Ξεκάθαρα είναι παίκτης που στέκεται και βασικός στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Το depth chart του Ολυμπιακού σε εξτρέμ και φορ