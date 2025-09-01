Σύμφωνα με το Athletic, η Τζιρόνα τα βρήκε σε όλα με Μπράιαν Χιλ και Τότεναμ και θα κάνει δικό της τον Ισπανό εξτρέμ που νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό.

Το σίριαλ της υπόθεσης Μπράιαν Χιλ φτάνει στο τέλος του. Ο Ισπανός εξτρέμ, που απασχόλησε αρκετά τον Ολυμπιακό μέσα στο καλοκαίρι, έψαχνε διακαώς τον τρόπο να αποχωρήσει από την Τότεναμ και φαίνεται πως βρήκε τη λύση. Θα επιστρέψει, δε, και σε... γνώριμα λημέρια. Όπως μετέδωσε το Athletic, η Τζιρόνα έδωσε τα χέρια με τους Spurs για την αγορά του και θα τον κάνει δικό της σε ένα deal που θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζουμε πως ο 24χρονος την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στους Καταλανούς. Εκείνοι διατηρούσαν οψιόν αγοράς ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία δεν ενεργοποίησαν και διαπραγματεύτηκαν μέχρι τελευταία στιγμή για να τον προσθέσουν ξανά στη φαρέτρα του Μίτσελ με 5 εκατομμύρια λιγότερα. Την περυσινή σεζόν, ο Χιλ μέ την Τζιρόνα μέτρησε 32 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ολυμπιακός φρόντισε να στελεχώσει τα δικά του «φτερά», ολοκληρώνοντας τις προσθήκες των Στρεφέτσα και - εντός των επόμενων ωρών - Ποντένσε.