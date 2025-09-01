Εκτός για 1,5 μήνα ο Κάρλες Πέρεθ του Άρη

Άσχημα νέα για τον Άρη, αφού η εξέταση στην οποία υποβλήθηκε ο Κάρλες Πέρεθ φανέρωσαν πως έχει υποστεί σοβαρή ζημιά κι έτσι εκείνος θα μείνει εκτός για ενάμιση μήνα.

Ο Κάρλες Πέρεθ αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση του Άρη με τον Παναιτωλικό και τα αποτελέσματα της εξέτασης στην οποία υποβλήθηκε μόνο καλά δεν ήταν. Ο Ισπανός εξτρέμ των «κιτρίνων» έχει υποστεί σοβαρή ζημιά και θα χρειαστεί να μείνει εκτός για αρκετό καιρό.

Πιο συγκεκριμένα, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και το ακριβές διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται στις 4-6 εβδομάδες, όπως έκανε γνωστό ο Άρης.

Να σημειώσουμε πως αυτή είναι η δεύτερη ατυχία από το καλοκαίρι που ήρθε στην ομάδα μετά από κείνο το περιστατικό με τον σκύλο και τον τραυματισμό του.

Τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει

Ατρόμητο εκτός (13/09)

Κηφισιά εκτός (20/09)

Πανσερραϊκός εντός (27/09)

ΟΦΗ εκτός (04/10)

Παναθηναϊκός εντός (18/10)

Η ανακοίνωση του Άρη

«Ο Κάρλες Πέρεθ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαγνητικής, υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατο.

Ο 27χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, υπολογίζεται ότι θα μείνει τέσσερις με έξι εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης».