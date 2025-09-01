Εκτός για 1,5 μήνα ο Κάρλες Πέρεθ του Άρη

Άρης: Χάνει τον Κάρλες Πέρεθ για 1,5 μήνα
Ο Κάρλες Πέρεθ αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση του Άρη με τον Παναιτωλικό και τα αποτελέσματα της εξέτασης στην οποία υποβλήθηκε μόνο καλά δεν ήταν. Ο Ισπανός εξτρέμ των «κιτρίνων» έχει υποστεί σοβαρή ζημιά και θα χρειαστεί να μείνει εκτός για αρκετό καιρό.
Πιο συγκεκριμένα, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και το ακριβές διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται στις 4-6 εβδομάδες, όπως έκανε γνωστό ο Άρης.
Να σημειώσουμε πως αυτή είναι η δεύτερη ατυχία από το καλοκαίρι που ήρθε στην ομάδα μετά από κείνο το περιστατικό με τον σκύλο και τον τραυματισμό του.
Τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει
Ατρόμητο εκτός (13/09)
Κηφισιά εκτός (20/09)
Πανσερραϊκός εντός (27/09)
ΟΦΗ εκτός (04/10)
- Παναθηναϊκός εντός (18/10)
Η ανακοίνωση του Άρη
«Ο Κάρλες Πέρεθ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαγνητικής, υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατο.
Ο 27χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, υπολογίζεται ότι θα μείνει τέσσερις με έξι εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης».
