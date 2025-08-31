Άρης: Υποβάλλεται σε μαγνητική ο Κάρλες Πέρεθ
Ο Κάρλες Πέρεθ τραυματίστηκε στο 26ο λεπτό, στη διάρκεια μιας πίεσης που προσπάθησε να ασκήσει στον Σιέλη. Το πόδι του «δίπλωσε» στα δύο, ο ίδιος ένιωσε ενόχληση στο γόνατο και «ξάπλωσε» στο χορτάρι με σκοπό να μην επιβαρύνει την κατάστασή του. Στη συνέχεια δοκίμασε το πόδι του, η ενόχληση παρέμεινε και δύο λεπτά αργότερα αποφασίστηκε η αντικατάστασή του.
Είναι δεδομένο ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο γόνατο και θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί το μέγεθός του με την ελπίδα ότι πρόκειται για απλή κάκωση και όχι κάποιας μορφής ρήξη.
