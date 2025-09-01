Ολυμπιακός, μεταγραφές: Η νέα ώρα άφιξης του Ποντένσε στην Αθήνα
Μετά την μικρή αναποδιά και την αναβολή της πρώτης άφιξης του Ντάνιελ Ποντένσε, ορίστηκε η νέα ώρα για τον ερχομό του Πορτογάλου σούπερ σταρ. Εκείνος αναμένεται να φτάσει στην χώρα μας και το «Ελ. Βενιζέλος» στις 20:30.
Ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, ο οποίος θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ξανά ως δανεικός, αυτή τη φορά από την Αλ Σαμπάμπ, ήταν αρχικά προγραμματισμένο να έρθει στην Ελλάδα το μεσημέρι της Δευτέρας (01/09), όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο παίκτης, η αραβική ομάδα ξέχασε να του δώσει την απαραίτητη εξουσιοδότηση που χρειάζεται για να φύγει από την χώρα κι έτσι εκείνος αναγκάστηκε να πάρει επόμενη πτήση.
Κάπως έτσι ο Ντάνιελ Ποντένσε θα φτάσει στην χώρα μας στις 20:30 για να τελειώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό, περνώντας τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπογράφοντας το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα.
