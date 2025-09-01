Ποντένσε: «Δυστυχώς δεν πήρα εξουσιοδότηση για να πετάξω, αργά ή γρήγορα θα είμαι στην Αθήνα»

Με story στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram ο Ντανιέλ Ποντένσε ενημέρωσε πως θα καθυστερήσει η άφιξή του στην Αθήνα, καθώς η Αλ Σαμπάμπ ξέχασε να του δώσει την εξουσιοδότηση που χρειάζεται για να πετάξει.

Καθυστερεί η άφιξη του Ποντένσε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος winger αναμενόταν περί τις 13:45 στο «Ελ. Βενιζέλος» για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στους πρωταθλητές Ελλάδος, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, τουλάχιστον στην προγραμματισμένη ώρα.

Ο λόγος είναι πως η Αλ Σαμπάμπ ξέχασε να του δώσει την εξουσιοδότηση που απαιτείται έτσι ώστε να μπει στο αεροπλάνο, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Ποντένσε να ανεβάσει story στο Instagram, ενημερώνοντας για τη σχετική εξέλιξη και τονίζοντας πως αργά ή γρήγορα θα είναι στη χώρα μας.

Πλέον, οι άνθρωποι των Πειραιωτών περιμένουν να μάθουν τη νέα ώρα άφιξης του 30χρονου εξτρέμ, που ετοιμάζεται για την 3η του θητεία με τα «ερυθρόλευκα», έχοντας 115 συμμετοχές με 28 γκολ και 27 ασίστ στις προηγούμενες δυο.