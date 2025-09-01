Ο Άντριου Γιουνγκ είναι κι επίσημα παίκτης της Περσίμπ Μπαντούνγκ, με την οικονομική συμφωνία για τον Γάλλο να αποδεικνύεται συμφέρουσα για τον ΟΦΗ.

Ο Άντριου Γιουνγκ αποτελεί πλέον παρελθόν από τον ΟΦΗ, καθώς οι Κρητικοί ήρθαν σε συμφωνία με την Περσίμπ Μπαντούνγκ της Ινδονησίας για την παραχώρησή του. Η ομάδα από την χώρα της Νοτιανατολικής Ασίας ανακοίνωσε ήδη την απόκτηση του Γάλλου φορ.

Το deal θα αποφέρει στην ομάδα του Ηρακλείου περίπου 100.000 ευρώ, με την ομάδα του Ηρακλείου να διατηρεί κι ποσοστό μεταπώλησης 10%, γεγονός που καθιστά τη συμφωνία ιδιαίτερα συμφέρουσα, δεδομένου ότι ο Γάλλος φορ ήταν πίσω στις επιλογές του Μίλαν Ράσταβατς.

Φυσικά είναι γνωστό πως ο Όμιλος είναι κλαμπ που δεν κλείνει πόρτες στους ποδοσφαιριστές του, οπως έχει αποδείξει επί εποχή Μιχάλη Μπούση.

Ο 26χρονος επιθετικός αποχαιρετά το «Γεντί Κουλέ» μετά από 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό τρία γκολ κι έξι ασίστ. Ο ίδιος προσέφερε για τη θέση που αποκτήθηκε, ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Σέρβου κόουτς, ιδιαίτερα μετά την άφιξη του Μάρκο Ράκονιατς και την... εκτόξευση του Γιάννη Θεοδοσουλάκη. Η σειρά προτεραιότητας άλλαξε κι ο Γιουνγκ βρέθηκε τέταρτος στην ιεραρχία της επίθεσης.