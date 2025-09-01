Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πέντε πράγματα για τη μεταγραφή του Ταρέμι στον Ολυμπιακό.

Αυτό που πραγματικά σε κάνει να εντυπωσιάζεσαι από τα δεδομένα του Μεχντί Ταρέμι είναι οι αριθμοί του στις…ασίστ.

Σαφώς και είναι συγκλονιστικό το νούμερο των 202 γκολ σε 445 επίσημα παιχνίδια σε συλλογικό επίπεδο (συν άλλα 56 γκολ σε 95 παιχνίδια στην Εθνική του), αλλά το να έχει παράλληλα και 101 ασίστ (συν 24 στην Εθνική του), το κάνει…τρομακτικό! Μιλάμε για 258 γκολ και για 125 ασίστ!!!

Δείχνει ότι είναι ένας σέντερ φορ με τέτοια ποιότητα και κλάση που όχι απλά σκοράρει με τεράστια ευκολία, αλλά και πασάρει με μεγάλη ευκολία-δείχνει ότι είναι ένας παίκτης ομάδας, που δεν κοιτάζει μόνο τον εαυτό του και να καταγράφει γκολ δηλαδή. Βλέπει το καλό της ομάδας και βγάζει ασίστ σαν…δεκάρι.

Κοιτάξτε, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει στον Ολυμπιακό και στον κάθε Ολυμπιακό ο Ταρέμι και ο κάθε Ταρέμι. Αυτά μόνο το εγγύς μέλλον θα μας το πει. Αλλά εδώ μελετάμε τα δεδομένα του-και είναι τόσο πλούσια. Και που βάσει ηλικίας (33 ετών για φορ σημαίνει ότι έχει μπροστά του πολύ χρόνο), μπορεί να γίνουν ακόμη πιο πλούσια.

Είναι δε πολύ σημαντικό ότι ο Ιρανός διεθνής, που είναι από χθες παίκτης του Ολυμπιακού, ακόμη και στο πιο υψηλό επίπεδο έχει βάλει την σφραγίδα του. Αναφέρομαι στο Τσάμπιονς Λιγκ, όπου σε 38 παιχνίδια έχει 11 γκολ και 10 ασίστ. Όχι μόνο με την Πόρτο, αλλά και με την Ίντερ. Ας έπαιξε μία μόνο σεζόν στο Μιλάνο, πρόλαβε και άφησε το στίγμα του: Από δική του ασίστ στην παράταση η Ίντερ κέρδισε 4-3 την Μπαρτσελόνα και με αυτό το γκολ πέρασε στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ…Και με δικό του κερδισμένο πέναλτι η Ίντερ νίκησε 2-1 τη Φέγενορντ στα νοκ άουτ της διοργάνωσης…

Μπορεί κάποιος να καταγράψει ότι ο Ταρέμι έχει βάλει γκολ στο Τσάμπιονς Λιγκ εναντίον των Λίβερπουλ, Γιουβέντους, Τσέλσι, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπάγερ Λέβερκουζεν (δύο), Κλαμπ Μπριζ (δύο), Σαχτάρ κι Ερυθρού Αστέρα. Κι ότι έχει ασίστ σε παιχνίδια με τις Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους, Μίλαν, Μπάγερ Λέβερκουζεν (δύο), Φέγενορντ, Ερυθρό Αστέρα (δύο), Άντβερπ (δύο).

Υπενθυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει κληρωθεί, μεταξύ άλλων, στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ και με την Μπάγερ Λέβερκουζεν, στα παιχνίδια εναντίον της οποίας ο Ταρέμι τον Οκτώβριο του 2022 είχε δύο γκολ και δύο ασίστ! Δύο ασίστ στο Πόρτο-Λέβερκουζεν 2-0 και δύο γκολ στο Λέβερκουζεν-Πόρτο 0-2…

Άσχετο:

Όταν προσέγγισαν οι…άλλοι τον Ταρέμι, που ήταν ο Νο μεταγραφικός στόχος τους, ο Ολυμπιακός είχε, πέραν όλων των άλλων, δύο εξτρά όπλα στο τραπέζι. Τους δύο άλλους Ιρανούς, τον Χατζησαφί και τον Ανσαριφάρντ, που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό, ξέρουν τι τεράστιο κλαμπ είναι ο Ολυμπιακός και έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν με τον συμπατριώτη τους…

Can confirm Karim Ansarifard is alive and well 😂



As he’s unofficially retired for over a year now I can imagine he’ll be at many Olympiacos home games 💚❤️ https://t.co/04gf1P71hY pic.twitter.com/qTMjUI63eR August 31, 2025

Την είχε «δέσει» καλά από παντού ο Μαρινάκης τη μεταγραφή, στην οποία ενεπλάκη τελικά και ο Ιταλός μάνατζερ Παστορέλο με την OIS (βλέπε και μεταγραφή Κωστούλα).

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ρέτσος το κυνηγούσε πολύ το γκολ μέσα από τις στατικές φάσεις, αλλά εδώ και μήνες δεν του «καθόταν». Η επιμονή του ανταμείφθηκε τελικά στον Βόλο, όπου μετά από δύο κεφαλιές (σε κόρνερ του Τσικίνιο) που δεν είχαν αποτέλεσμα, έκανε το γκολ στην τρίτη τελική του, και δη με το κοντινό πλασέ, κατά σύμπτωση κι εδώ από ενέργεια του Τσικίνιο.

Στην πραγματικότητα πρέπει να περιμένουμε από τον αρχηγό του Ολυμπιακού πολλά περισσότερα επιθετικά από τα μόλις τρία γκολ που έχει βάλει σε αυτή την τετραετία του πλέον στον Ολυμπιακό. Διότι ο Ρέτσος μπορεί να μην είναι ο πιο ψηλός στόπερ, όμως έχει φοβερό επιτόπιο άλμα.

Τον είδαμε και στον αγώνα του Σαββάτου ότι κάποιες φορές «πηδούσε στον…θεό» κερδίζοντας τις εναέριες μάχες αμυντικά. Αυτό λοιπόν το προσόν του πρέπει να το εκμεταλλευθεί περισσότερο. Το κλειδί είναι να βελτιώσει την τελική του προσπάθεια. Γιατί αρκετές κεφαλιές τις παίρνει και στο επιθετικό κομμάτι. Αλλά συνήθως δεν είναι επικίνδυνες.

