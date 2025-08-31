Πολύ κοντά στο να κάνει ακόμα μια εξαιρετική κίνηση είναι ο Ολυμπιακός με τους Πειραιώτες να βρίσκονται μια ανάσα από το να κάνουν και πάλι δικό τους τον Ντάνιελ Ποντένσε σύμφωνα με πληροφορίες από την Σαουδική Αραβία.

Με αμείωτο ρυθμό συνερίζονται οι μεταγραφικές κινήσεις στον Ολυμπιακό. Μετά την κλήρωση της League Phase του Champions League ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης είναι πει πως θα υπάρξει ενίσχυση της ομάδας εν' όψει των Ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων και αυτό γίνεται.

Έτσι μετά την ανακοίνωση του Ιρανού επιθετικού, Μέχντι Ταρέμι, σύμφωνα με πληροφορίες από την Σαουδική Αραβία είναι σίγουρη και η επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα κάνει την τρίτη του θητεία με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» αφήνοντας την Αλ Σαμπάμπ με την οποία αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια πετυχαίνοντας και 3 γκολ και δίνοντας και 8 ασίστ.

Όσον αφορά τον Ολυμπιακό ο Ποντένσε είχε συνολικά 115 συμμετοχές με 28 τέρματα και 27 ασίστ, συμβάλλοντας τα μέγιστα και στην κατάκτηση του Conference League από τους Πειραιώτες.