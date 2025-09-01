Ντέσερς: «Στόχος μου να σκοράρω πολλά γκολ, αλλά πιο σημαντικό να κερδίζουμε τρόπαια»

Οι πρώτες δηλώσεις του Σίριλ Ντέσερς μετά την άφιξη του στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Σίριλ Ντέσερς είναι ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για τη διαδοχή του Φώτη Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης. Το Τριφύλλι τα βρήκε με τη Ρέιντζερς, αντί ποσού μεγαλύτερο των 5 εκατομμυρίων ευρώ και ο Νιγηριανός φορ έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/9) για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Το Gazzetta βρέθηκε στο αεροδρόμιο για την άφιξη του 30χρονου φορ, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου εξέφρασε την επιθυμία του να... ματώσει τα αντίπαλα δίχτυα, αλλά κυρίως να σηκώσει τρόπαια με την πράσινη φανέλα.

Οι δηλώσεις του Σίριλ Ντέσερς

Γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό: «Έπαιξα απέναντι στον Παναθηναϊκό με τη Ρέιντζερς. Είδα με τα μάτια μου την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, τους οπαδούς και πώς η ομάδα έπαιξε. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η Ρέιντζερς προκρίθηκε, καθώς είναι και αυτή πολύ δυνατή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι ένα μεγάλο κλαμπ, αν δεις την ιστορία του και τι αντιπροσωπεύει».

Για το γεγονός ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού λατρεύουν τους παίκτες που σκοράρουν κατά του Ολυμπιακού, όπως έκανε πέρυσι με τη Ρέιντζερς στο «Καραϊσκάκης»: «Πέρυσι παίξαμε απέναντι στον Ολυμπιακό με τη Ρέιντζερς στο Europa League. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και ήταν ένα ωραίο γκολ. Ελπίζω αυτή να είναι μία καλή αρχή για τη σχέση μου με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Τώρα θα παίζω περισσότερο εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτά είναι μεγάλα ματς, ελπίζω ότι θα σκοράρω σε αυτά τα παιχνίδια, στα ντέρμπι, αλλά και στην Ευρώπη».

Για το πώς μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και τους προσωπικούς του στόχους: «Είδα στα ματς που παίξαμε με τον Παναθηναϊκό ότι έκαναν πολλές ευκαιρίες και έφεραν πολλές φορές την μπάλα στην περιοχή. Εκεί είναι η δική μου ποιότητα. Να βρίσκω τις καλές θέσεις στην περιοχή, να απελευθερώνομαι και να σκοράρω. Για εμένα, προσωπικός μου στόχος είναι να σκοράρω πολλά γκολ, αλλά πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε παιχνίδια και τρόπαια. Αυτό μετράει στο τέλος. Βέβαια για να κερδίζεις πρέπει να σκοράρεις και ελπίζω να το κάνει πολύ».