Όπως είναι γνωστό, η ΑΕΚ κινείται σε διπλό μεταγραφικό ταμπλό. Άλλωστε ο Μάρκο Νίκολιτς έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του για δύο προσθήκες το συντομότερο δυνατόν. Η μια αφορά τον φορ, με τον Σίριλ Ντέσερς να είναι ο πρώτος στόχος και η άλλη είναι του αμυντικού χαφ, όπου ο Νίκολα Μόρο ξεχώρισε στη λίστα, χωρίς όμως να είναι ο μοναδικός για το «6».

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία η ΑΕΚ κινείται για την απόκτηση του Μάρκο Γκρούγιτς. Όπως αναφέρει το «Max Bet Sport» η Ένωση είναι κοντά στην απόκτηση του διεθνή αμυντικού χαφ της Πόρτο και προτίθεται να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις τον Δράκων, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ τριών και τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ.

KAO GROM IZ VEDRA NEBA: Ništa od Zvezde i Ovijeda, Grujić nadomak prelaska kod bivšeg trenera Partizana! https://t.co/6JC6xGGMvo via @Sportska centrala

Oι Σέρβοι υποστηρίζουν πως πρόκειται για παίκτη που ταιριάζει απόλυτα στα «θέλω» του συμπατριωτή του, Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος χαφ είχε επίσης πρόταση να επιστρέψει στον Ερυθρό Αστέρα, όμως το δημοσίευμα αναφέρει πως η πλευρά του Δικεφάλου είναι έτοιμη να κλείσει το deal.

Το who is who του Γκρούγιτς