Πιερό: «Εδώ και καιρό κυνηγούσα το γκολ, ίσως γι' αυτό το χάρηκαν οι συμπαίκτες μου»

Ο επιθετικός της ΑΕΚ, Φρανζί Πιερό δήλωσε πολύ χαρούμενος για το ότι σκόραρε μετά από καιρό, κάτι που κυνηγούσε πολύ, προσθέτοντας πως η νίκη επί του Αστέρα ήταν αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φράνζι Πιερό στην Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Αστέρα Τρίπολης:

Το σχόλιό του για το παιχνίδι και το 2/2 της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα;

«Είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Είχαμε ένα δυνατό παιχνίδι. Τα πόδια ήταν βαριά, αλλά πήραμε αυτό που θέλαμε».

Πώς αξιολογεί αυτό που έχει πετύχει ως τώρα η ομάδα σε μία μεταβατική περίοδο με νέο προπονητή;

«Η σεζόν είναι μεγάλη. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε. Να πιέζουμε τους εαυτούς μας. Κάποιοι από εμάς θα είμαστε στις Εθνικές μας. Θα κρατηθούμε σε φόρμα. Κάποιοι άλλοι θα ξεκουραστούν, έχοντας παιχνίδια ως τώρα στα πόδια τους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά».

Η ΑΕΚ κέρδισε με δικό του γκολ. Αν του έλειψε να σκοράρει, καθώς τελευταία φορά ήταν τον Φλεβάρη πάλι κόντρα στον Αστέρα;

«Οσον αφορά τον εαυτό μου αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι πάντα να βρίσκομαι στην κατάλληλη θέση. Προσπαθώ, το παλεύω. Να είμαι στην κατάλληλη θέση. Συνεχίζω να κάνω αυτό για να βοηθήσω την ομάδα».

Για το γκολ που ακυρώθηκε με τον Πανσερραϊκό και τη χαρά των συμπαικτών του για το γκολ που σημείωσε απόψε;

«Είναι αλήθεια ότι είχα καιρό που προσπαθούσα και κυνηγούσα το γκολ. Ίσως γι’ αυτό οι συμπαίκτες μου το χάρηκαν. Προσπαθώ να είμαι στην κατάλληλη θέση. Άλλες φορές το καταφέρνω άλλες όχι. Αλλά δε σταματώ να κάνω ότι ζητά ο προπονητής είτε αφορά το επιθετικό κομμάτι, είτε το αμυντικό. Είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς η αποψινή νίκη. Προφανώς και είμαι χαρούμενος που σκόραρα γιατί το κυνηγούσα».