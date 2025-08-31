Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός: Νέο δοκάρι με τον Τουμπά οι «πράσινοι» (vid)
Ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Τουμπά στο 23' να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι του Λοντίγκιν με κεφαλιά.
Δέκα λεπτά μετά το πρώτο δοκάρι του Τσέριν, ο Παναθηναϊκός έχασε ακόμα μια σπουδαία ευκαιρία. Συγκεκριμένα στο 23' ο Τσέριν εκτέλεσε με πάσα το κόρνερ, ο Μλαντένοβιτς του γύρισε την μπάλα κι εκείνος έκανε την σέντρα, ο Τουμπά πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα κατέληξε στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Λοντίγκιν με το 1-0 να παραμένει και το «τριφύλλι» να έχει δεύτερο δοκάρι σε 10 λεπτά.
@Photo credits: INTIME
