Δέκα λεπτά μετά το πρώτο δοκάρι του Τσέριν, ο Παναθηναϊκός έχασε ακόμα μια σπουδαία ευκαιρία. Συγκεκριμένα στο 23' ο Τσέριν εκτέλεσε με πάσα το κόρνερ, ο Μλαντένοβιτς του γύρισε την μπάλα κι εκείνος έκανε την σέντρα, ο Τουμπά πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα κατέληξε στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Λοντίγκιν με το 1-0 να παραμένει και το «τριφύλλι» να έχει δεύτερο δοκάρι σε 10 λεπτά.