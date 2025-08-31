ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης: Το δοκάρι στέρησε το δεύτερο γκολ από τον Πιερό (vid)
Στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης Πιερό σημάδεψε το δοκάρι με προβολή.
Ο Φραντζί Πιερό άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα μπορούσε να βρει και δεύτερο γκολ. Στο 58ο λεπτό ο Νίκλας Ελίασον έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο διεθνής με την Αϊτή φορ έκανε την προβολή υπό την πίεση του Πέπε Καστάνιο και σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Νίκου Παπαδόπουλου.
Ο θηριώδης φορ άφησε τη θέση του στο 86ο λεπτό στον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιστς.
