Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 38ο λεπτό του αγώαν με τον Αστέρα Τρίπολης στη Νέα Φιλαδέλφεια, χάρη στην κεφαλιά του Πιερό έπειτα από κόρνερ του Μάνταλου.

Η ΑΕΚ πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια της αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στο 38ο λεπτό ο Πέτρος Μάνταλος συνδύασε την ημέρα που έκλεισε τα 34α γενέιθλια του με ασίστ. Ο αρχηγός του Δικεφάλου εκτέλεσε κόρνερ, ο Φραντζί Πιερό πήρε την κεφαλιά και άνοιξε το σκορ.

Ο διεθνής επιθετικός από την Αϊτή επέστρεψε στο σκοράρισμα μετά από έξι μήνες και το πανηγύρισε έξαλλα, με τους Ενωσίτες να τον αποθεώνουν, ως ένδειξη στήριξης, φωνάζοντας: «Βάλε ένα γκολ να τρελαθώ Πιερό».

Τελευταίο γκολ του θηριώδη φορ ήταν πριν από έξι μήνες, στις 23 Φεβρουαρίου, στη νίκη της Ένωσης επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη με 3-0, πάλι με κεφαλιά.