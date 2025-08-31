Ο Πέτρος Μάνταλος γιορτάζει τα 34 χρόνια του και η ΑΕΚ του ετοίμασε video με ευχές από όλους τους συμπαίκτες του αλλά και από Ενωσίτες.

Την ημέρα του αγώαν της ΑΕΚ με τον Αστέρα AKTOR στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Πέτρος Μάνταλος γιορτάζει τα γενέθλια του. Ο αρχηγός του Δικεφάλουςέκλεισε τα 34 του χρόνια και η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ του ετοίμασε video με ευχές από όλους τους συμπαίκτες του αλλά και από Ενωσίτες έξω από την «OPAP Arena», το οποίο προβλήθηκε στα μάτριξ του γηπέδου κατά το ζέσταμα.

Φυσικά οι φίλαθλοι της ΑΕΚ αποθέωσαν τον αρχηγό τυ Δικεφάλου, με την Original να του εύχεται με τον... τρόπο της, φωνάζοντας: «Πέτρο γερά και χρόνια σου πολλά».

Ο διεθνής χαφ αγωνίζεται 12χρονια με τα κιτρινόμαυρα και έχει ταυτιστεί με την... αναγέννηση της ΑΕΚ. Πριν το ματς με τους Αρκάδες, στο οποίο ήταν βασικός μετρούσε 395 εμφανίσεις με το Δικέφαλο στο στήθος, με 67 γκολκαι 107 ασίστ.

Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού έχει σηκώσει δυο Πρωταθλήματα και ισάριθμα Κύπελλα Ελλάδας.