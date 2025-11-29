Η ΑΕΚ θέλει να ολοκληρώσει ιδανικά τη... διαβολοβδομάδα της στο αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τις επιλογές ωστόσο επιθετικά να είναι περιορισμένες.

Η ΑΕΚ πηγαίνει στο αυριανό (30/11, 21:00) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία καθώς το μεγάλο αποτέλεσμα με το διπλό επί της Φιορεντίνα στο Αρτέμιο Φράνκι εκτόξευσε την αυτοπεποίθηση των κιτρινόμαυρων. Ωστόσο αυτό που έχει τονίσει και ο Μάρκο Νίκολιτς στους παίκτες του είναι ότι τώρα το μόνο που πρέπει να υπάρχει στο μυαλό τους είναι το ματς με τον Παναθηναϊκό σε μια προσπάθεια να τους διατηρήσει απόλυτα συγκεντρωμένους.

Τη δεδομένη στιγμή η ΑΕΚ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση με τον Νίκολιτς να βλέπει το σύνολό του στα επίπεδα που επιθυμεί. Το ντέρμπι με τους πράσινους έρχεται να ολοκληρώσει μια πολύ απαιτητική εβδομάδα για την Ένωση που θα έκλεινε ιδανικά εφόσον γινόταν το τρία στα τρία μετά τις νίκες με Άρη και Φιορεντίνα. Όμως η ΑΕΚ καλείται να αντιμετωπίσει τόσο την κούραση και το γεγονός ότι είχε ελάχιστο χρόνο να προετοιμαστεί μετά το ματς της Πέμπτης στη Φλωρεντία όσο και τις απουσίες που έχουν μαζευτεί επιθετικά.

Οι Κουτέσα και Ελίασον παραμένουν εκτός, σε αυτούς προστέθηκε και ο Πιερό που δεν θα είναι διαθέσιμος ως το τέλος του 2025, ενώ η τελευταία απώλεια είχε να κάνει με τον Ζίνι, ο οποίος δεδομένα θα χάσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μένοντας εκτός για το επόμενο δεκαήμερο. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι επιλογές του Νίκολιτς μπροστά είναι μετρημένες.

Στα μετόπισθεν ο Στρακόσα στην εστία, ο Ρότα δεξιά στην άμυνα και οι Μουκουντί και Ρέλβας ως δίδυμο στους στόπερ θεωρούνται δεδομένοι, ενώ αριστερά το προβάδισμα ίσως το έχει ο Πήλιος. Ο Νίκολιτς ενδέχεται να επιλέξει σχηματισμό αντίστοιχο με αυτόν που λειτούργησε εξαιρετικά κόντρα στη Φιορεντίνα.

Αν επιβεβαιωθεί αυτό, τότε είναι πιθανό μαζί με τον Μαρίν και τον Πινέδα στον άξονα να επιστρέψει ο Μάνταλος που ήρθε από τον πάγκο στη Φλωρεντία. Στα πλάγια και πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς, τις δύο θέσεις διεκδικούν Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης. Θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής διεκδικεί πάντως και ο Γκρούγιτς, όπως και ο Κοϊτά μεσοεπιθετικά.