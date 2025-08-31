Ο παλαίμαχος άσος που είναι 24 ώρες στο πλευρό του Ιωαννίδη για να κλείσει η μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ

Ο παλαίμαχος άσος που ακολουθεί σε κάθε βήμα τον Φώτη Ιωαννίδη προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα σημαντικό deal.

Το ιστορικό του Παναθηναϊκού με την Σπόρτινγκ Λισαβώνας για τον Φώτη Ιωαννίδη απέχει πλέον λίγες ώρες από την επίσημη ολοκλήρωσή του. Ο Έλληνας επιθετικός αναμένεται σύντομα να γίνει κι επίσημα κάτοικος Λισαβώνας σ' ένα deal που φτάνει τα 25 εκατ. ευρώ και είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία των «πρασίνων» παίρνοντας την θέση εκείνου του Γιώργου Βαγιαννίδη, που έγινε και πάλι με το πορτογαλικό κλαμπ.

Μάλιστα η συμφωνία αυτή μπορεί να αποτελέσει και την μεγαλύτερη αγορά στην ιστορία των Πορτογάλων, αν ο Έλληνας φορ κατορθώσει να πιάσει όλα τα μπόνους που προβλέπονται. Να σημειώσουμε δε πως όλα αυτά τα χρήματα έχουν δοθεί για το 75% του ποδοσφαιριστή, αφού οι «πράσινοι» έχουν καταφέρει να διατηρήσουν ένα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 25%.

Ένα τέτοιο deal δεν θα μπορούσε να μην χαίρει της καλύτερης δυνατής φροντίδας του μανατζερικού γραφείου του παίκτη, αφού αποτελεί το μεγαλύτερο στο οποίο έχει εμπλακεί κι εκείνο. Για τον λόγο αυτό, ο παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού, Ανδρέας Νινιάδης, που είναι head of scouting στο γραφείο Dony Management (ξεχωρίζει η παρουσία των Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς), που ανήκει ο παίκτης, έχει ακολουθήσει τον 25χρονο επιθετικό στο ταξίδι του στην Λισαβώνα προκειμένου να είναι βέβαιος πως όλα θα κυλήσουν ομαλά.

Εκείνος βρίσκεται στο πλάι του σε κάθε του βήμα ώστε να ξεπεραστεί η οποιαδήποτε δυσκολία εμφανιστεί, αλλά για να γίνει για όλους πιο εύκολο το τελικό στάδιο της διαδικασίας, που μπορεί να είναι τυπικό, αλλά είναι εξίσου σημαντικό, αφού είναι το τελευταίο πριν τις υπογραφές.