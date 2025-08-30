Μόλις πάτησε Πορτογαλία ο Φώτης Ιωαννίδης, περικυκλώθηκε από δημοσιογράφους που έτρεξαν στο αεροδρόμιο για να του αποσπάσουν μία πρώτη δήλωση.

Ο Φώτης Ιωαννίδης ταξίδεψε στη Λισαβώνα προκειμένου να δώσει επίσημη μορφή στη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ κι έτυχε θερμής υποδοχής από τους ντόπιους δημοσιογράφους. Ο Έλληνας στράικερ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της πορτογαλικής πρωτεύουσας και με το που βγήκε από τις αφίξεις δέχθηκε... ασφυκτικό πρέσινγκ από τους καμεραμάν και τους ρεπόρτερ που τον περίμεναν στην έξοδο και στο πάρκινγκ.

Ο 25χρονος σέντερ φορ «βομβαρδίστηκε» από ερωτήσεις, ωστόσο στις περισσότερες αρκέστηκε το να απαντήσει «Thank you». Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για το αν έχει μιλήσει με τον Ρουί Μπόρζες και τον Γιώργο Βαγιαννίδη, αποκρινόμενος ότι όντως μίλησε με τον άλλοτε συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό.

Μία από τις ερωτήσεις που ξεχώρισαν, όμως, ήταν εκείνη που αφορούσε τον άλλοτε σταρ της ομάδας, τον Βίκτορ Γιόκερες. Ένας εκ των δημοσιογράφων ρώτησε τον Ιωαννίδη εάν εκείνος είναι ο νέος Γιόκερες, με τον Έλληνα διεθνή, να αποφεύγει να σχολιάσει κάτι.