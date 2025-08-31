Δείτε αναλυτικά τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών αναμετρήσεων της ημέρας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή (31/8) ξεχωρίζουν τα ματς της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, η αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γεωργία για το Eurobasket 2025, καθώς και το ντέρμπι Λίβερπουλ - Άρσεναλ.

Στις 20:00 η ΑΕΚ υποδέχεται στην OPAP Arena τον Αστέρα Τρίπολης, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2. Μια ώρα μετά (21:00) είναι η σειρά του ΠΑΟΚ να φιλοξενήσει στην Τούμπα τον Ατρόμητο, με το παιχνίδι να προβάλλεται από το Novasports Prime. Η 2η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ολοκληρώνεται στις 22:00, όπου ο Παναθηναϊκός κάνει... πρεμιέρα (δεν έπαιξε την 1η αγωνιστική) εντός έδρας με τον Λεβαδειακό, απευθείας από το Cosmote Sport 1.

Φυσικά, ξεχωριστή αναφορά έχουμε για το μπάσκετ, αφού στις 15:00 η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει ως τυπικά φιλοξενούμενη τη Γεωργία, με στόχο το 3/3 στο φετινό Eurobasket. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ news και το Novasports Start.

Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, φυσικά όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ντέρμπι της Premier League μεταξύ Λίβερπουλ και Άρσεναλ στο «Άνφιλντ», με σέντρα στις 18:30 και απευθείας κάλυψη από το Novasports Premier League. Νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 16:00 η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ, και την ίδια ώρα η Μπράιτον των Κωστούλα - Τζίμα φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Σίτι. Τέλος, στη La Liga η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο (22:30, Novasports 1).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας: