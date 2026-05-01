«Τέλος ο Μαρσιάλ από τη Μοντερέι»

Μεξικάνικα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για την άμεση λύση της συνεργασίας της Μοντερέι με τον Άντονι Μαρσιάλ.

Σύμφωνα με τον Κάρλος Πόνσε ντε Λεόν, γενικό διευθυντή της μεξικάνικης εφημερίδας «RΕCORD», η διοίκηση του συλλόγου του Μοντερέι είναι έτοιμη να λύσει την συνεργασία της με τον Άντονι Μαρσιάλ το προσεχές καλοκαίρι.

Παρά το γεγονός ότι έφτασε στον σύλλογο της Βόρειας Αμερικής τον Σεπτέμβριο του 2025, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο, ο Γάλλος επιθετικός δεν προσαρμόστηκε ποτέ στο μεξικανικό ποδόσφαιρο και είναι έτοιμος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 30χρόνος πρώην διεθνής αποχώρησε από την ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, μετά από ένα χρόνο στην Ένωση και μετακόμισε στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σε μία προσπάθεια να επανεκκινήσει την καριέρα του, προκαλώντας ενθουσιασμό στους «Ραγιάδος».

Με τη φανέλα της Μοντερέι ο Μαρσιάλ πραγματοποίησε 20 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας μόνο ένα γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ και δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των φιλάθλων της μεξικάνικης ομάδας.

— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 30, 2026

Άλλοι δημοσιογράφοι, όπως ο Ιβάν ντελ Άνχελ, επιβεβαίωσε την αποχώρηση του Γάλλου στράικερ, τονίζοντας παράλληλα πως την πόρτα της εξόδου θα δουν τόσο ο Σέρχιο Κανάλες, όσο και ο τερματοφύλακας Σαντιάγο Μέλε.

«Ο Μαρσιάλ και ο Σέρχιο Κανάλες είναι οι πρώτοι παίκτες που αποχωρούν από την ομάδα, ενώ ο τερματοφύλακας Σαντιάγο Μέλε αναμένεται να είναι ο επόμενος, καθώς έχει ζητήσει μεταγραφή. Οι αποχωρήσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στην απομάκρυνση του Νίκο Σάντσες από την τεχνική ηγεσία, καθώς και των Χοσέ Αντόνιο Νοριέγα και Έκτορ Λάρα από το αθλητικό τμήμα».