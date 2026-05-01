Σε μία ωραία χειρονομία προχώρησε ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος δώρισε αθλητικό υλικό στον σύλλογο του Πανγεωργικού, που εδρεύει στον Άγιο Γεώργιο Βοιωτίας και αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία του τοπικού ερασιτεχνικού πρωταθλήματος.

Την κίνηση έκανε γνωστή η ίδιο η ομάδα που θέλησε να ευχαριστήσει τον ιδιοκτήτη της «Ένωσης» για την προσφορά του και τόνισε πως και άλλοι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν την ίδια οπτική για τον αθλητισμό όπως εκείνος.

Η ανάρτηση του Πανγεωργικού

Σε εποχές δύσκολες, όπου το ποδόσφαιρο και γενικότερα ο αθλητισμός, έχουν μπει από πολλούς σε δεύτερη μοίρα, υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει μέλλον, χωρίς αυτά.



Ο αθλητισμός γίνεται υγιής, όταν υπάρχει κατανόηση, συνεργασία, στήριξη και αλληλοσεβασμός.



Χρειαζόμαστε, λοιπόν, ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά για αυτά τα αγαθά, που μόνο μπροστά μπορούν να πάνε, τόσο τον αθλητισμό, όσο και την χώρα μας γενικότερα.



Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ και επιτυχημένος επιχειρηματίας, που εμπράκτως στηρίζει τον αθλητισμό καθημερινά.



Ευχαριστούμε, λοιπόν, θερμά, τον κύριο Ηλιόπουλο και την AEK FC / ΠΑΕ ΑΕΚ , για την στήριξη και την μεγάλη προσφορά τους σε αθλητικό υλικό στην ομάδα μας!!!