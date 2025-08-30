Ο Μεχντί Ταρεμί ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Πειραιά, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Ιρανού στράικερ από την Ίντερ.

Έτοιμος να πυροδοτήσει τη «βόμβα» με Ταρεμί είναι ο Ολυμπιακός, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα εντάξει στο ρόστερ του τον Ιρανό σέντερ φορ που ανήκει στην Ίντερ.

Οι δύο ομάδες μάλιστα φαίνεται να τα έχουν βρει για ένα ποσό που αγγίζει τα 2-2.5 εκατομμύρια, με τον παίκτη να συμφωνεί για συμβόλαιο διετούς διαρκείας.

Τις τελευταίες ώρες ιταλικά δημοσιεύματα ήθελαν τους Πειραιώτες να έχουν το προβάδισμα απέναντι στη Λυών για την απόκτηση του 33χρονου επιθετικού, στον οποίον ανήκε η τελική απόφαση για το πού θα συνεχίσει την καριέρα του.

Ο Ντι Μάρτζιο, μάλιστα, έκανε λόγο για τελικές συζητήσεις μεταξύ του Ιρανού και των Ερυθρολεύκων, με τις εξελίξεις να είναι άμεσες.

Εκτός από εκείνη των Γάλλων, ο Ταρεμί εξέταζε κι άλλες προτάσεις, ενώ ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες ομάδες φαινόταν να βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός.

Το who is who του Ταρεμί

Η ποδοσφαιρική πορεία του Ταρεμί ξεκίνησε το 2009 από την πατρίδα του και την Ιρανγιαβάν (12 γκολ σε 22 επίσημες εμφανίσεις), πριν μετακινηθεί στην Περσέπολις το 2014.

Έμεινε στον σύλλογο τέσσερα χρόνια, καταγράφοντας 55 γκολ και 21 ασίστ σε σύνολο 112 εμφανίσεων, ενώ είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό μέσω του Φρανσουά Μοντεστό, όμως η υπόθεση δεν προχώρησε ποτέ και εκείνος συνέχισε την καριέρα του στην Αλ Γκαραφά.

Στο Κατάρ αγωνίστηκε για μόλις μια σεζόν (2018-2019), έχοντας απολογισμό 19 γκολ και 9 ασίστ σε 39 συμμετοχές, πριν η Ρίο Άβε τον κάνει δικό της με ελεύθερη μεταγραφή.

Οι εμφανίσεις (21 γκολ και 5 ασίστ σε 37 ματς) του με την ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, ουσιαστικά «ανάγκασαν» μια από τις μεγάλες δυνάμεις του πορτογαλικού πρωταθλήματος, την Πόρτο, να ασχοληθεί με την περίπτωσή του, και να τον αποκτήσει το καλοκαίρι του 2020 αντι 4.72 εκατ. ευρώ.

Μετά από μία τετραετία στο «Ντραγκάο» και 91 γκολ, η Ίντερ του Σιμόνε Ιντζάγκι τον ενέταξε στο δυναμικό της (ως ελεύθερο) το περασμένο καλοκαίρι.