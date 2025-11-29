Η Stoiximan Super League 1 θα έχει στο πρόγραμμά της για το Σάββατο τρεις αναμετρήσεις, εκ των οποίων και το Άρης - ΑΕΛ Novibet.

Συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα η δράση στην κατηγορία της Stoiximan Super League 1. Το Σάββατο θα γίνουν στο σύνολο 3 ματς κα την Κυριακή 4 με το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ να είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής.

Για το Σάββατο υπάρχουν 3 αγώνες. Πρώτος χρονικά θα είναι αυτός για το ΟΦΗ - Βόλος και θα ακολουθήσουν στις 19.30 το Άρης - ΑΕΛ Novibet και το Κηφισιά - Πανσερραϊκός. Ειδικότερα το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

17.30: ΟΦΗ - Βόλος (CS2HD)

19.30: Άρης - ΑΕΛ Novibet (NS PRIME)

19.30: Κηφισιά - Πανσερραϊκός (CS1HD)

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

17.00: Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR (NS2HD)

17.00: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (CS1HD)

19.00: Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ (NS PRIME)

21.00: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (CS1HD)