Stoiximan Super League 1: Έναρξη στην 12η αγωνιστική με τρεις αγώνες
Συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα η δράση στην κατηγορία της Stoiximan Super League 1. Το Σάββατο θα γίνουν στο σύνολο 3 ματς κα την Κυριακή 4 με το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ να είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής.
Για το Σάββατο υπάρχουν 3 αγώνες. Πρώτος χρονικά θα είναι αυτός για το ΟΦΗ - Βόλος και θα ακολουθήσουν στις 19.30 το Άρης - ΑΕΛ Novibet και το Κηφισιά - Πανσερραϊκός. Ειδικότερα το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:
Σάββατο 29 Νοεμβρίου
17.30: ΟΦΗ - Βόλος (CS2HD)
19.30: Άρης - ΑΕΛ Novibet (NS PRIME)
19.30: Κηφισιά - Πανσερραϊκός (CS1HD)
Κυριακή 30 Νοεμβρίου
17.00: Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR (NS2HD)
17.00: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (CS1HD)
19.00: Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ (NS PRIME)
21.00: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (CS1HD)
