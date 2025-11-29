Ποντένσε: «Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό που έρχεται!»

Ο Ντάνιελ Ποντένσε έκανε ανάρτηση σχετικά με το ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και έδειξε την πίστη ότι η ομάδα βαδίζει στον σωστό δρόμο.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης παρότι το πάλεψε και ηττήθηκε με 4-3 για την 5η αγωνιστική του Champions League, βλέποντας τα περιθώρια για την 24άδα να στενεύουν και άλλο.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε έκανε σχετική ανάρτηση στα social media όπου αναφέρθηκε στο παιχνίδι, στη στήριξη του κόσμου αλλά και στη πίστη που έχει για την εξέλιξη της ομάδας, δηλώνοντας «ενθουσιασμένος για αυτό που έρχεται».

Να θυμίσουμε πως ο Πορτογάλος εξτρέμ είναι δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ στον Ολυμπιακό και με οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι. Αναλυτικά έγραψε:

«Πολύ περήφανος από την Ομάδα μου! Μεγάλο πνεύμα και αγώνας μέχρι τέλους. Ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει καλύτερα απέναντι ίσως στην καλύτερη ομάδα του κόσμου αλλά δείξαμε χαρακτήρα και προσωπικότητα. Δεν είμαι χαρούμενος αλλά εξακολουθώ να είμαι ενθουσιασμένος για αυτό που έρχεται! Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την μεγάλη στήριξη σας, την καλύτερη ατμόσφαιρα στον κόσμο».