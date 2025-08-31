Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία της Κηφισιάς με την ΑΕΛ Novibet.

Η Κηφισιά πήρε τον πρώτο της βαθμό στη σεζόν της επιστροφής της στη Stoiximan Super League, καθώς παρόλο που έμεινε πίσω στο σκορ στην έδρα της ΑΕΛ Novibet, κατάφερε να ισοφαρίσει και να φύγει με τον πόντο της ισοπαλίας.

Ο Αργεντινός τεχνικός της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Σεμπάστιαν Λέτο, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι και αναφέρθηκε τόσο στην ένταση που επικράτησε λόγω του πανηγυρισμού του Πέρες στον πάγκο, όσο και για το νέο ατομικό λάθος που πλήρωσε η ομάδα του.

Θυμίζουμε πως στη Λιβαδειά ο Έμπο έκανε το μεγάλο λάθος στο γκολ της ανατροπής και στη Λάρισα το γκολ των γηπεδούχων προήλθε από λάθος του τερματοφύλακα Μόιζες Ραμίρες.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

Για τον πανηγυρισμό του Πέρεθ: «Δεν γνώριζα ότι έχασε ένα μέλος της οικογένειας του, αλλά είναι η δεύτερη φορά που πανηγυρίζουν μπρόστά από τον πάγκο μας».

Για την πρώτη ισοπαλία της Κηφισιάς: «Ικανοποιημένος από τον βαθμό. Πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα στην προπόνηση και να μην δίνουμε εύκολα γκολ στον αντίπαλο».

Για το γκολ που δέχθηκε η Κηφισιά από ατομικό λάθος, όπως συνέβη και με τον Λεβαδειακό: «Δυστυχώς κάναμε το ίδιο λάθος με τον Λεβαδειακό. Πρέπει να βελτιώσουμε τα λάθη μας».