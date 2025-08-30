Πετράκης: «Πετύχαμε σπουδαία νίκη αλλά πρέπει να είναι μετρημένες οι κουβέντες μας»

Ο Γιάννης Πετράκης κράτησε χαμηλούς τόνους μετά τη σπουδαία νίκη του Παναιτωλικού μέσα στο «Κλ. Βικελίδης» επί του Άρη, υποστηρίζοντας ότι μέσα από την ισορροπία εντός κι εκτός παρκέ, θα έρθει και η βελτίωση.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Παναιτωλικού είπε αρχικά ότι… «πετύχαμε μια σπουδαία νίκη απέναντι σε μια καλή ομάδα και δύσκολη έδρα. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά για τη νοοτροπία, την πίστη και τη συνέπεια, όπως και για την εικόνα που βγάλανε στο γήπεδο. Και τα στατιστικά αν πάρουμε, κερδίσαμε δίκαια. Δεν δεχθήκαμε ιδιαίτερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο. Θέλω να ευχαριστήσω και στα παιδιά που ήρθαν από το Αγρίνιο και μας βοήθησαν. Θέλουμε να γίνουν περισσότεροι μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε. Σαν ομάδα θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα με ισορροπία και μέσα από αυτό να πάμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Δεν είναι καθόλου εύκολο να το πετύχουμε. Γι’ αυτόν τον λόγο αυτό το παιχνίδι ανήκει στο παρελθόν. Να χαρούμε απόψε και να κοιτάξουμε τον επόμενο αγώνα», είπε.

Ο προπονητής του Παναιτωλικού ρωτήθηκε για το αν η αμφισβήτηση που υπήρχε στο προηγούμενο διάστημα έπαιξε ρόλο στη σημερινή εμφάνιση. «Καταρχήν είναι λογικό να υπάρχει απαιτητικό περιβάλλον κι αυτό έχει να κάνει με τα όσα έχει κάνει για μας ο κύριος Κωστούλας. Στο ποδόσφαιρο για να χτίσεις κάτι χρειάζεται χρόνο. Δεν θα είμαστε πάντα καλύτεροι από τον αντίπαλο. Ωστόσο, αυτό που θέλω είναι να είμαστε ισορροπημένοι σαν άνθρωποι και ομάδα. Να ξέρουμε ποιοι είμαστε και να δίνουμε τη μάχη μας. Είμαστε μια οικογένεια, δεν έχουμε διαφορές, ίσα-ίσα που έχουμε φιλοδοξία αλλά πρέπει να είναι μετρημένες και οι κουβέντες».