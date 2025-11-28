ΑΕΛ Novibet: Χωρίς Πέρες και Βινιάτο στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Φώτης Καρακούσης
Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη (29/11, 19:30). Εκτός ο τιμωρημένος Φακούντο Πέρες και ο τραυματίας Εμάνουελ Βινιάτο.

Η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Αναμενόμενα στις επιλογές του Στέλιου Μαλεζά δεν είναι ο Αμρ Ουάρντα, ο οποίος υπέπεσε σε νέο σοβαρό πειθαρικό παράπτωμα κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης και θεωρείται «τελειωμένος» από την ομάδα.

Στη διάθεση του Μακεδόνα τεχνικού επιστρέφει ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, εν αντιθέσει με τον Εμάνουελ Βινιάτο, ο οποίος παραμένει εκτός.

Ο Στέλιος Μαλεζάς δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Φακούντο Πέρες, ο οποίος θα εκτίσει στη Θεσσαλονίκη την ποινή του για τη συμπλήρωση τριών κίτρινων καρτών.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet

Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Ηλιάδης, Τσάκλα, Αντράντα, Στάικος, Σουρλής, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Μούργος, Φαϊζάλ και Γκαράτε.

 
     

