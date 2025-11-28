ΑΕΛ Novibet: Χωρίς Πέρες και Βινιάτο στο «Κλεάνθης Βικελίδης»
Η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Αναμενόμενα στις επιλογές του Στέλιου Μαλεζά δεν είναι ο Αμρ Ουάρντα, ο οποίος υπέπεσε σε νέο σοβαρό πειθαρικό παράπτωμα κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης και θεωρείται «τελειωμένος» από την ομάδα.
Στη διάθεση του Μακεδόνα τεχνικού επιστρέφει ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, εν αντιθέσει με τον Εμάνουελ Βινιάτο, ο οποίος παραμένει εκτός.
Ο Στέλιος Μαλεζάς δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Φακούντο Πέρες, ο οποίος θα εκτίσει στη Θεσσαλονίκη την ποινή του για τη συμπλήρωση τριών κίτρινων καρτών.
Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet
Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Ηλιάδης, Τσάκλα, Αντράντα, Στάικος, Σουρλής, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Μούργος, Φαϊζάλ και Γκαράτε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.