ΟΦΗ - Βόλος: Πού θα δείτε τις σημερινές αναμετρήσεις στη Super League
Πλούσιο το σημερινό (29/11) τηλεοπτικό πρόγραμμα, με τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League να ξεκινάει με τρεις αναμετρήσεις.
Στις 18:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Παγκρήτιο τον Βόλο σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 2. Στη συνέχεια, ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet στις 19:30, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Τέλος, η Κηφισιά τίθεται αντιμέτωπη με τον Πανσερραϊκό στην έδρα της στις 20:00, με την αναμέτρηση να είναι live στο Cosmote Sport 1.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- ΟΦΗ - Βόλος (18:00, Cosmote Sport 2)
- Άρης - ΑΕΛ Νovibet (19:30, Nova Sports prime)
- Κηφισιά - Πανσερραϊκός (20:00, Cosmote Sport 1)
