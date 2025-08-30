Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, ταξίδεψε στις Σέρρες για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Ο Μιχάλης Μπούσης βρίσκεται εδώ και δυο εβδομάδες στην Ελλάδα, όταν επέστρεψε από την Μπολόνια, όπου βρέθηκε για το δυνατό φιλικό του ΟΦΗ με τους Κυπελλούχους Ιταλίας και σε αυτό το πλαίσιο βρέθηκε στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν.

Ο διοικητικός ηγέτης των Κρητικών ταξίδεψε στις Σέρρες, όπου παρακολούθησε την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.